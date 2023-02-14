Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров

В пресс-релизе канцелярии президента сообщили, что в ходе переговоров Альберто Фернандеса и главы кабинета министров Хуана Мансура, последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальда Хальдо, который баллотируется на пост губернатора.