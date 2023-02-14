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Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров

Политика
Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров

По данным РИА Новости, президент Аргентины назначил Агустина Росси на должность премьера вместо Хуана Мансура, который ранее занимал этот пост.

В пресс-релизе канцелярии президента сообщили, что в ходе переговоров Альберто Фернандеса и главы кабинета министров Хуана Мансура, последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальда Хальдо, который баллотируется на пост губернатора.

По данным газеты Clarin, Агустин Росси — уже третий премьер при Фернандесе.

До назначения на новый пост Агустин был директором Федеральной разведывательной службы, а до этого занимал пост министра обороны.

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