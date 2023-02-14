Президент Аргентины Альберто Фернандес сменил главу кабинета министров

По данным РИА Новости, президент Аргентины назначил Агустина Росси на должность премьера вместо Хуана Мансура, который ранее занимал этот пост.
В пресс-релизе канцелярии президента сообщили, что в ходе переговоров Альберто Фернандеса и главы кабинета министров Хуана Мансура, последний вернется в провинцию Тукуман, чтобы возглавить предвыборную кампанию Освальда Хальдо, который баллотируется на пост губернатора.
По данным газеты Clarin, Агустин Росси — уже третий премьер при Фернандесе.
До назначения на новый пост Агустин был директором Федеральной разведывательной службы, а до этого занимал пост министра обороны.