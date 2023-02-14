Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Челябинская область получит почти 3,5 млрд рублей для стабилизации бюджета

Экономика

Правительство России выделило Южному Уралу из федеральной казны более 3 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Челябинская область получит почти 3,5 млрд рублей для стабилизации бюджета

Документ опубликован на официальном сайте Правительства России, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». Кроме Челябинской области, дотации на стабилизацию бюджета выделены также еще девяти российским регионам: Красноярскому краю, Белгородской, Иркутской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Тульской, Ярославской и Волгоградской областям.

Всего российское Правительство выделило субъектам РФ почти 9,5 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Как отметил Михаил Мишустин, эти средства помогут регионам укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и расходную части.
челябинская область бюджет правительство регион стабильность
Военкоры ФАН
Лучшие в аду