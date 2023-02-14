Челябинская область получит почти 3,5 млрд рублей для стабилизации бюджета

Правительство России выделило Южному Уралу из федеральной казны более 3 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован на официальном сайте Правительства России, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». Кроме Челябинской области, дотации на стабилизацию бюджета выделены также еще девяти российским регионам: Красноярскому краю, Белгородской, Иркутской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Тульской, Ярославской и Волгоградской областям.
Всего российское Правительство выделило субъектам РФ почти 9,5 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Как отметил Михаил Мишустин, эти средства помогут регионам укрепить их бюджеты, сбалансировать доходную и расходную части.