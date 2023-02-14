Семья депутатов предстанет перед судом за незаконную рубку леса в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края завершили расследование уголовного дела в отношении семьи местных депутатов. Народным избранникам — матери и сыну — предстоит ответить в суде за незаконную рубку леса, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным следствия, с июня 2021 по март 2022 года родственники организовали целую преступную схему. Сначала они находили людей, у которых имелась лицензия на заготовку древесины для разных целей. Затем «подрядчики» за 5 тыс. рублей заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков и передавали их фигурантам уголовного дела.
Получив в пользование лесные насаждения, депутаты нанимали рабочих для вырубки деревьев. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 3,1 млн рублей. Виновным предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).