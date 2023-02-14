Семья депутатов предстанет перед судом за незаконную рубку леса в Красноярском крае

По данным следствия, с июня 2021 по март 2022 года родственники организовали целую преступную схему. Сначала они находили людей, у которых имелась лицензия на заготовку древесины для разных целей. Затем «подрядчики» за 5 тыс. рублей заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков и передавали их фигурантам уголовного дела.