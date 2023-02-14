Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве

Специалисты до конца 2023 года создадут на московских дорогах новые выделенные полосы для общественного транспорта общей длиной свыше 40 км. Об этом уведомили на официальном сайте мэра Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», внедрение выделенных полос на трассах столицы позволяет увеличить скорость движения общественного транспорта, в особенности в часы пик. В настоящее время по «выделенкам» действуют больше 460 маршрутов, которыми ездят свыше 2,4 млн пассажиров. В текущем году планируется запуск еще больше 40 км новых полос. В ближайшее время они появятся в Северном и Юго-Западном административных округах, отметили в столичном Дептрансе.
Аварийность с участием городского транспорта на выделенных участках дорог сокращается на 40%, в то время, как скорость движения его возрастает. В итоге популярность общественного транспорта среди московских пассажиров заметно начала расти, добавили в ведомстве.