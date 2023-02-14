Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве

Как пишет издание «Вести Подмосковья», внедрение выделенных полос на трассах столицы позволяет увеличить скорость движения общественного транспорта, в особенности в часы пик. В настоящее время по «выделенкам» действуют больше 460 маршрутов, которыми ездят свыше 2,4 млн пассажиров. В текущем году планируется запуск еще больше 40 км новых полос. В ближайшее время они появятся в Северном и Юго-Западном административных округах, отметили в столичном Дептрансе.