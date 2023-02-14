Александр Волкановски намекнул на жульничество Ислама Махачева перед их боем на UFC 284

Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски подозревает россиянина Ислама Махачева в нелегитимной сгонке веса. Спортсмен полагает, что его оппонент мог прибегнуть к использованию капельницы.
При этом Волкановски в своем интервью MMA News после боя подчеркнул, что это не стало ключевым фактором в поражении от Махачева.
«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — сказал Волкановски.
Напомним, титульный бой между Волкановски и Махачевым в рамках UFC 284 продлился все пять раундов. Победу одержал россиянин со счетом 48:47, 48:47, 49:46, сообщает RT.