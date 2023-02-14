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Александр Волкановски намекнул на жульничество Ислама Махачева перед их боем на UFC 284

Спорт
Александр Волкановски намекнул на жульничество Ислама Махачева перед их боем на UFC 284

Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски подозревает россиянина Ислама Махачева в нелегитимной сгонке веса. Спортсмен полагает, что его оппонент мог прибегнуть к использованию капельницы.

При этом Волкановски в своем интервью MMA News после боя подчеркнул, что это не стало ключевым фактором в поражении от Махачева.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — сказал Волкановски.

Напомним, титульный бой между Волкановски и Махачевым в рамках UFC 284 продлился все пять раундов. Победу одержал россиянин со счетом 48:47, 48:47, 49:46, сообщает RT.
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