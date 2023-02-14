Торжественное открытие года 300-летия горного образования в России состоится в Забайкалье

В рамках празднования 300-летия горного образования, в университете была разработана обширная программа мероприятий. Одним из них станет стратегическая сессия «Развитие горного образования на Дальнем Востоке в условиях новых вызовов», которая пройдет в период с 14 по 15 февраля. Участие в ней примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также руководители горнодобывающих компаний Дальневосточного федерального округа.