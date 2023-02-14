Жителя Иркутской области погубила ферма для майнинга

Сотрудники УМЧС России по Иркутской области рассказали о трагическом инциденте в селе Введенщина.
По данным ведомства, на территории фермы, которую местные жители использовали для майнинга криптовалюты, загорелось оборудование. Когда пожарные потушили возгорание и начали разбор завалов, они обнаружили обгоревшее бездыханное тело. Оказалось, что это хозяин недавно купленной, а теперь полностью сгоревшей фермы, сообщает Life.
Также был найден наемный строитель, который отделался ожогами лица и рук, так как успел своевременно покинуть горящий объект. Предположительно хозяин фермы погиб, так как задохнулся от ядовитого дыма.