Жителя Иркутской области погубила ферма для майнинга

По данным ведомства, на территории фермы, которую местные жители использовали для майнинга криптовалюты, загорелось оборудование. Когда пожарные потушили возгорание и начали разбор завалов, они обнаружили обгоревшее бездыханное тело. Оказалось, что это хозяин недавно купленной, а теперь полностью сгоревшей фермы, сообщает Life.