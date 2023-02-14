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В России назвали число пенсионеров и средний размер пенсионных выплат

Общество
В России назвали число пенсионеров и средний размер пенсионных выплат

В Социальном фонде заявили о снижении числа пенсионеров и о росте пенсий. Количество пенсионеров за год уменьшилось более чем на 230 тысяч человек. Однако, ситуация заметно улучшилась по сравнению с периодом пандемии коронавируса, во время которой число людей, стоящих на учете в Социальном фонде сократилось почти на миллион.

Российские пенсии выросли на 14%, в среднем они составляют 20 тысяч рублей в месяц. При этом на начало 2023 года количество пенсионеров составило более 41 миллиона человек.

Темпы роста пенсионных выплат по итогам 2022 года обгоняли инфляцию и составили 12%. Реальный рост наблюдается в страховых выплатах по старости, социальной пенсии, пенсиях по инвалидности.

Разница в выплатах работающим и неработающим пенсионерам сейчас составляет около 5 тысяч рублей. Увеличение этого разрыва объясняется индексацией пенсий нерабочих пенсионеров на 10% весной 2022 года.
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