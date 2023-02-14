В России назвали число пенсионеров и средний размер пенсионных выплат

В Социальном фонде заявили о снижении числа пенсионеров и о росте пенсий. Количество пенсионеров за год уменьшилось более чем на 230 тысяч человек. Однако, ситуация заметно улучшилась по сравнению с периодом пандемии коронавируса, во время которой число людей, стоящих на учете в Социальном фонде сократилось почти на миллион.