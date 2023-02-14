Bloomberg: форсирование вступления Украины в ЕС может привести к эскалации конфликта

Намерения киевского режима как можно скорее начать обсуждение его присоединения к Евросоюзу могут привести к серьезным проблемам. Такие выводы представили журналисты Bloomberg.
Обозреватели издания отметили, что данный вопрос нельзя считать тем, что необходимо решить здесь и прямо сейчас. Более того, форсирование процесса присоединения Киева к объединению может лишь усилить напряженность в данном регионе, добавили журналисты.
«Учитывая то, что поставлено на карту, понятно желание пойти дальше и ускорить вступление Украины в ЕС. Тем не менее это может привести к эскалации конфликта без реальной цели», — уточнили авторы.
Ранее сообщалось, что Вашингтон начал толкать Киев к более активному сражению в ходе российской спецоперации. Об этом пишет телеканал «360».