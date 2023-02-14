Читатели Haber7 уверены, что Россия остановит американскую оккупацию Турции

Еще один пользователь посоветовал «хорошенько беречь российские С-400, где бы они ни были», потому что только они смогут защитить Турцию от американской оккупации. Стоит отметить, что в спасательных операциях в Турции и Сирии с самых первых дней после землетрясения принимают участие специалисты из РФ.