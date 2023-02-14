Читатели Haber7 уверены, что Россия остановит американскую оккупацию Турции

Авианосец ВМС США USS George H. W. Bush, оснащенный вооружением и боевыми истребителями, не сможет помочь спасательным работам в Турции. Такое мнение выразили пользователи издания Haber7.
Комментируя новость о том, что из Средиземного моря в Турцию направился американский авианосец, некоторые военные эксперты выразили уверенность, что под прикрытием выполнения гуманитарной миссии он преследует свои цели.
Основной контекст комментариев пользователей издания сводился к тому, что ни Западу, ни ЕС нельзя доверять. Участники дискуссии посоветовали американцам «держаться подальше», потому что они «никакие не друзья». Другие комментаторы выразили уверенность, что целью США является «оккупация страны».
«Американские корабли не должны приближаться к Турции, наше государство должно быть бдительным и очень осторожным», — предупреждает читатель.
Еще один пользователь посоветовал «хорошенько беречь российские С-400, где бы они ни были», потому что только они смогут защитить Турцию от американской оккупации. Стоит отметить, что в спасательных операциях в Турции и Сирии с самых первых дней после землетрясения принимают участие специалисты из РФ.
Ранее «Царьград» писал, что США, прикрываясь бедой Сирии, сразу после разрушительного землетрясения попытались навязать принятие новой резолюции СБ ООН, расширяющей трансграничный механизм в Сирии.