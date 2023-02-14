В Нидерландах сообщили, что российская авиация зашла на территорию польши

Западные СМИ сообщают, что российские самолеты летают над Европой. Так, Министерство обороны Нидерландов поделилось информацией о том, что им пришлось поднимать в небо несколько истребителей F-35 для перехвата российских самолетов.
В Нидерландах сообщили, что российская авиагруппа зашла на территорию Польши из Калининграда и состояла из двух истребителей СУ-27 и одного разведывательного судна ИЛ-20М.
Российское Министерство пока не комментировало ситуацию.
Сегодня СМИ сообщали, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем, а норвежские спецслужбы сообщили, что впервые со времен распада СССР в море вошли российские корабли оснащенные ядерными боеголовками,