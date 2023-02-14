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Kayhan: США ждет два довольно мрачных исхода из-за «немощности» Белого дома

Политика
Kayhan: США ждет два довольно мрачных исхода из-за «немощности» Белого дома

Неспособность американского руководства разрешить разногласия внутри государства грозит США довольно печальным последствиями. Авторы Kayhan описали мрачный прогноз будущего Вашингтона.

Журналисты издания привели в материале слова экс-главы американского Госдепа Генри Киссиндежра, который сказал, что общество США разлагается изнутри из-за огромного количества противоречий. Это государство не имеет единой цели, общих ценностей и взглядов. В связи с этим авторы предрекли американскому государству два сценария развития событий. Либо страна утратит последнюю власть, либо развалится на куски.

«Из-за растущей изнутри собственной "слабости" или "немощности" США в скором времени перестанут быть державой <…>. И то если не начнется уже внутренний распад государства», — подчеркнули авторы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон давит на киевский режим ради более активного ведения боевых действий. Об этом пишет телеканал «360».
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