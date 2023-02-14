Депутат Чаплин разъяснил новые правила оформления дач у воды

В 2023 году вступил в силу закон, допускающий предоставление в собственность земельных участков, расположенных во втором поясе санитарной охраны рек, озер и других водоемов.
По словам председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина, теперь, чтобы выкупить дачу во втором поясе все капитальные строения на участке должны быть зарегистрированы, а также необходимо строго соблюдать ограничения в использовании, которые обусловлены защитой водоемов.
Дачники должны помнить о том, что собственнику хоть и принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, однако пользование любым земельным участком должно производиться в соответствии с установленными ограничениями правила хозяйственной деятельности на земельных участках, расположенных во втором поясе санитарной охраны, которые установлены Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
«Давайте остановимся на правилах. Нельзя размещать отходы производства и потребления, химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества и пункты захоронения радиоактивных отходов. Запрещается строить и содержать АЗС, склады горюче-смазочных материалов и размещать захоронения», — пояснил парламентарий.
Также депутат отметил, что в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, в которых действуют дополнительные ограничения.
«Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от уклона берега. Самая большая ширина прибрежной защитной полосы — у рек, озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение. Она составляет 200 м. Помимо этого, собственнику запрещается осуществлять выпас сельскохозяйственных животных, осуществлять распашку земель, размещать отвалы размываемых грунтов», — сказал он.
Если граждане в водоохранной зоне занимаются садоводством или огородничеством и у них отсутствуют очистные сооружения или канализация, то они могут использовать сооружения, которые собирают сточные воды в специальные приемники из водонепроницаемых материалов. Но если речь идет об участке под ИЖС, он должен иметь либо центральную канализацию, либо индивидуальные очистные сооружения.
«Благодаря изменениям в законодательстве, уже более 4 тысяч жителей Подмосковья смогли выкупить свои дачи у воды. Однако по-прежнему нельзя выкупить дачи, находящиеся в границах именно береговой полосы», — заключил Никита Чаплин.
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