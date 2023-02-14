Депутат Чаплин разъяснил новые правила оформления дач у воды

Если граждане в водоохранной зоне занимаются садоводством или огородничеством и у них отсутствуют очистные сооружения или канализация, то они могут использовать сооружения, которые собирают сточные воды в специальные приемники из водонепроницаемых материалов. Но если речь идет об участке под ИЖС, он должен иметь либо центральную канализацию, либо индивидуальные очистные сооружения.