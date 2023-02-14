Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

Какое именно количество кредитов планируется закрыть и на какую сумму, пока не сообщается. В настоящее время главным вопросом, с которым пострадавшие обращаются к городским властям, является предоставление жилья. В настоящее время готовится решение о признании дома аварийным, после подписания его мэром города начнутся мероприятия по переселению людей на постоянной основе. Пока пострадавшие размещены во временном общежитии маневренного фонда.