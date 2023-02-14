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Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

Общество

В ближайшее время мэрия Новосибирска планирует провести переговоры с банками на предмет признания взрыва газа в многоквартирном доме, происшедшего на прошлой неделе, страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена.

Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

Такое поручение дал глава города Анатолий Локоть профильным комитетам на оперативном совещании. 5 февраля в результате взрыва бытового газа в доме погибли 13 человек, один пропал без вести, а еще шестеро проходят лечение в стационарах медицинских учреждений, напоминает сетевое издание InfoPro54.ru.

Какое именно количество кредитов планируется закрыть и на какую сумму, пока не сообщается. В настоящее время главным вопросом, с которым пострадавшие обращаются к городским властям, является предоставление жилья. В настоящее время готовится решение о признании дома аварийным, после подписания его мэром города начнутся мероприятия по переселению людей на постоянной основе. Пока пострадавшие размещены во временном общежитии маневренного фонда.
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