Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице. На прошлой неделе олимпийский чемпион перенес ампутацию стопы, а недавно стало известно еще об одной операции.
Ранее в СМИ написали, что помимо стопы Костомарову ампутировали кисти рук. Однако Telegram-канал Mash эту информацию опроверг. Согласно сообщению, фигурист остался без пальцев на руках.
«Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках», — передает источник.
Фигурист продолжает оставаться в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке. Костомаров находится в сознании, но он все еще дышит через специальную трубку в гортани.