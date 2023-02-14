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Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Общество
Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице. На прошлой неделе олимпийский чемпион перенес ампутацию стопы, а недавно стало известно еще об одной операции.

Ранее в СМИ написали, что помимо стопы Костомарову ампутировали кисти рук. Однако Telegram-канал Mash эту информацию опроверг. Согласно сообщению, фигурист остался без пальцев на руках.

«Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках», — передает источник.

Фигурист продолжает оставаться в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке. Костомаров находится в сознании, но он все еще дышит через специальную трубку в гортани.
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