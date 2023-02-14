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Наследница звезды ситкома «Папины дочки» Михаила Казакова обвинила отца в домашнем насилии

Шоу-бизнес
Наследница звезды ситкома «Папины дочки» Михаила Казакова обвинила отца в домашнем насилии

Юная наследница исполнителя роли Ильи Полежайкина в ситкоме «Папины дочки» актера Михаила Казакова Виктория обвинила звездного родителя в домашнем насилии.

Как сообщила 14-летняя дочь актера, все десять лет брака Казаков злоупотреблял алкоголем и принимал запрещенные вещества, оправдываясь тем, что ему необходимо «заглушить боль в ногах» после полученной им серьезной травмы.

«Лечить его мы тоже пытались. Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену. Вызвали наркологическую службу, и его увезли на реабилитацию, отобрав телефон. Еще мы честно старались наладить отношения и записались к семейному психологу. Но ссоры продолжались», — рассказала она kp.ru.

Казакова добавила, что не общается с отцом с лета 2022 года. По словам девочки, она больше не считает его близким человеком.
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