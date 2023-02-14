Участники рынка электроники в России попросили поддержки у государства

Производители микроэлектроники обратились к российским властям за помощью на фоне подорожания компонентов. Они отмечают, что такая ситуация может негативно сказаться на стоимости собранных товаров, передает «Коммерсантъ».
На российских производствах, как правило, используют технику американских, японских, европейских компаний. Такие поставки из недружественных государств составляют до 90%. Однако обслуживание и ремонт оборудования очень подорожали, поэтому работа на нем становится невыгодной.
Аналоги из Китая более дешевые, хотя и менее качественные. Но если продолжать покупать западную технику, то ноутбуки и прочая электроника в России серьезно подорожают, считает коммерческий директор поставщика оборудования «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов.
Если китайское оборудование окажется некачественным, такими же будут и собранные на нем российские товары, из-за чего число покупателей отечественной техники может сократиться.
Ранее аналитики маркетплейсов не исключили роста стоимости электроники и бытовой техники в феврале, передает «ФедералПресс».