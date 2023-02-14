Сюжет с непослушным псом на американском ТВ прервало выступление Зеленского

Видео с выступающим на английском языке президентом Украины Владимиром Зеленским прервало передачу о непослушной собаке на одном из американских телеканалов.
Выступление главы Украины включилось сразу после слов ведущей: «Нетерпеливая собака лает на хозяина». Сотрудники телеканала не смогли сдержать смех прямо в кадре. Они добавили, что на данный момент не могут показать историю про щенка.
Ранее Зеленский провел несколько встреч в ряде стран Европы. Он посетил Лондон, Париж и Брюссель. Президент Украины встречался с лидерами государств и представителями европейской дипломатии.