Соединенные Штаты и другие государства западного мира оказались в опасности из-за постоянной поддержки украинского правительства. Об этом рассказал журналист Эл Биненфелд в статье для The American Thinker.
Риторика Белого дома строится вокруг Киева, заявил он. Вашингтон предоставляет ВСУ всевозможную помощь, добавил автор. Именно из-за этого европейские страны лишаются шанса на защиту своих территорий, указал он.
«Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей», — возмутился Биненфелд.
Прежде стало известно о намерении США выделить киевскому режиму новый транш помощи. На этот раз Вашингтон планирует передать Украине 10 миллиардов долларов.