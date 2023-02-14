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Актер «Брата-2» Дмитрий Орлов намерен завершить свою карьеру в кино

Шоу-бизнес
Актер «Брата-2» Дмитрий Орлов намерен завершить свою карьеру в кино

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов, знакомый широкой публике по ролям в фильмах «Сестры» и «Брат-2», сообщил о своем намерении завершить карьеру.

Как отметил актер в беседе с изданием «СтарХит», ему бы хотелось, чтобы последней его работой стала роль в фильме «Легкое знакомство», вышедшем на экраны 2 февраля.

«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль», — сказал он.

Ранее стало известно, что «Титаник», «Один дома», «Звездные войны» и другие фильмы Disney пропадут из библиотеки «Кинопоиска», передает «Культуромания».
дмитрий орлов завершение карьеры кино
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