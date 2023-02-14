Названа полезная альтернатива популярной в России пшеничной муке

Исследователи научили превращать батат в богатую антиоксидантами безглютеновую муку. Сперва они высушили плод, а затем подвергли его однократному помолу. Такая технология позволила вывести достаточно крахмала, чтобы мука стала безглютеновой. Изготовленная из нее буханка хлеба показала более высокую антиоксидантную способность, чем такое же изделие из магазинной пшеничной муки.