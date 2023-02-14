Названа полезная альтернатива популярной в России пшеничной муке

Полезную альтернативу пшеничной муке назвали ученые Американского химического общества. Таковой, по их мнению, может стать мука из батата.
Исследователи научили превращать батат в богатую антиоксидантами безглютеновую муку. Сперва они высушили плод, а затем подвергли его однократному помолу. Такая технология позволила вывести достаточно крахмала, чтобы мука стала безглютеновой. Изготовленная из нее буханка хлеба показала более высокую антиоксидантную способность, чем такое же изделие из магазинной пшеничной муки.
В Американском химическом обществе напомнили, что сейчас пшеничная мука является основной рациона жителей России и стран Запада. Однако некоторые из них страдают от непереносимости глютена. Ожидается, что новый продукт будет пользоваться у таких людей спросом.