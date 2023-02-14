ФСБ задержала организаторов нелегальной помощи мигрантам через фиктивные браки

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали участников преступной группировки, которая занималась легализацией нелегальных мигрантов при помощи заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми, передает ТАСС.
По данным силовиков, злоумышленники за деньги помогали иностранцам подделывать документы. По уголовному делу задержаны организатор и четверо активных участников межрегиональной преступной группы, в отношении них проводятся следственные действия. Организатор заключен под стражу.
Кроме того, правоохранители прекратили деятельность подпольной типографии, в которой изготавливали печати, штампы, бланки официальных документов госорганов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России.