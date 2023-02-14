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ФСБ задержала организаторов нелегальной помощи мигрантам через фиктивные браки

Происшествия
ФСБ задержала организаторов нелегальной помощи мигрантам через фиктивные браки

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали участников преступной группировки, которая занималась легализацией нелегальных мигрантов при помощи заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми, передает ТАСС.

По данным силовиков, злоумышленники за деньги помогали иностранцам подделывать документы. По уголовному делу задержаны организатор и четверо активных участников межрегиональной преступной группы, в отношении них проводятся следственные действия. Организатор заключен под стражу.

Кроме того, правоохранители прекратили деятельность подпольной типографии, в которой изготавливали печати, штампы, бланки официальных документов госорганов, используемых для легализации пребывания иностранцев в России.
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