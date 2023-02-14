Политический аналитик Голубь: о скорой победе России говорить пока рано

В целом же, отметил политический аналитик, нужно сказать, что события спецоперации «отличаются крайней информационной непрозрачностью». По его мнению, оперативные сообщения дают искаженную картину происходящего, мнения экспертов попадают «в молоко». И дело отнюдь не всегда в некомпетентности: сама ситуация слишком сложна для оценок и прогнозов.