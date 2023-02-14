Политический аналитик Голубь: о скорой победе России говорить пока рано

Обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул заявил, что поездка Владимира Зеленского в Европу продемонстрировала его отчаяние. На минувшей неделе политик совершил короткое турне по европейским государствам для того, чтобы встретиться с ключевыми политиками.
В Лондоне, Париже и Брюсселе украинский президент снова запрашивал вооружение, в том числе боевые самолеты, истребители, однако ни один из европейских лидеров не дал согласие на их поставку.
После этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о том, что вопрос поставок дальнобойного оружия и самолетов «может быть решен».
Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в последнее время западная пресса снова взяла «пессимистический тон» по отношению к событиям на Украине.
«Очевидно, что его задали политики — сторонники расширения поставок вооружений режиму Зеленского. В целом же общественное мнение — как на Западе, так и, скажем откровенно, у нас — напоминает психически неуравновешенного человека, который реагирует на действительность по синусоиде: поочередно впадает то в эйфорию, то в панику», — подчеркнул эксперт.
В целом же, отметил политический аналитик, нужно сказать, что события спецоперации «отличаются крайней информационной непрозрачностью». По его мнению, оперативные сообщения дают искаженную картину происходящего, мнения экспертов попадают «в молоко». И дело отнюдь не всегда в некомпетентности: сама ситуация слишком сложна для оценок и прогнозов.
О скорой победе России говорить рано, считает Голубь, и это подтверждает, например, недавнее интервью Евгения Пригожина.
«Зеленский может находиться в отчаянии, может - в наркотической эйфории. Нас особенности его психики волновать не должны. Он добивается поставок техники, с которой придется иметь дело нашим военным. И будущее зависит от фактических результатов этого турне», — подытожил эксперт.
Ранее МИД РФ поймал Киев на попытке втянуть Молдавию в конфликт с Россией слухами о перевороте.