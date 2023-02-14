Анна Семенович рассказала, как обхитрила возлюбленного и получила подарок мечты на 14 февраля

Певица Анна Семенович получила от возлюбленного в качестве подарка на 14 февраля микрофон. Она рассказала, как хитро помогла избраннику найти ей нужный презент.
Как стало известно ФАН, артистка обожает День всех влюбленных и любит отмечать этот праздник в романтической обстановке. Как правило, она получает от мужчин цветы, дорогие украшения и аксессуары, а также предметы гардероба.
В этом году Семенович решила взять инициативу в свои руки. Она выбрала для себя подарок, но не знала, как сказать избраннику о своих желаниях. Тогда бывшая солистка группы «Блестящие» решила схитрить.
«Одно дело выбрать красивую сумочку — всегда беспроигрышный вариант и желанный вариант для любой девушки. А вот найти и выбрать микрофон для абсолютно далекого от музыкального мира человека — это настоящий квест. Пришлось немного помочь. Вместе со звукорежиссером мы выбрали все сами, и я отправила ссылку своей подруге. А она как бы невзначай рассказала моему любимому, какой микрофон у Бейонсе, мягко намекнула, что хорошо бы и нашей Ане такой же, переслала ссылку», — рассказала 42-летняя исполнительница, слова которой приводит пиар-директор Анна Кружель.
По признанию певицы, она, увидев подарок мечты, «отыграла» на ура. Семенович «удивилась» презенту, но была на седьмом небе от счастья. Теперь, по словам певицы, ее песни будут звучать еще романтичнее.