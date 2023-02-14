Брат Шэрон Стоун скончался спустя полтора года после смерти сына

Летом 2021 года Патрик Стоун и его жена потеряли сына. У 11-месячного мальчика внезапно отказали все органы. Актриса выходила на связь с поклонниками и рассказывала о своем несчастье, призвав молиться за состояние племянника. Спасти мальчика так и не удалось.