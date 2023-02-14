Брат Шэрон Стоун скончался спустя полтора года после смерти сына

Брат актрисы Шэрон Стоун Патрик скончался 12 февраля. Несчастье в семью звезды фильма «Основной инстинкт» ворвалось спустя полтора года после смерти племянника кинодивы.
Младший брат Стоун ушел из жизни на фоне проблем с сердцем, пишет TMZ. Пока остается неизвестно, проходил ли он лечение и состоял на учете врачей.
«У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашей милым Ривером… Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром», — сообщила супруга брата кинодивы.
Летом 2021 года Патрик Стоун и его жена потеряли сына. У 11-месячного мальчика внезапно отказали все органы. Актриса выходила на связь с поклонниками и рассказывала о своем несчастье, призвав молиться за состояние племянника. Спасти мальчика так и не удалось.