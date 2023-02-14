Певец Сергей Куприк подарил супруге два бензиновых генератора на День святого Валентина

Заслуженный артист России Сергей Куприк поздравил жену Екатерину с Днем всех влюбленных. Певец вручил ей необычный подарок, о котором она мечтала.
Как стало известно ФАН, Куприк и его супруга не любят отмечать День всех влюбленных. Супружеской паре ближе российский праздник «День семьи любви и верности», а 14 февраля — лишний повод признаться во взаимной любви. Однако в этот день певец все же сделал сюрприз супруге.
«Наша семья уже много лет постоянно оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Вместе с супругой мы лично занимается отправкой и доставкой всего необходимого на эти территории. Знаем, в чем особо нуждаются люди. Именно поэтому Катя попросила меня подарить ей на День влюбленных два генератора, которые она передаст вместе с очередной колонной гуманитарной помощи в республики вместе с несколькими тоннами медикаментов», — рассказал Куприк, слова которого передает пиар-директор Анна Кружель.
Исполнитель подчеркнул, что в непростое время важно помогать тем, кто нуждается в поддержке. По словам Куприка, «романтические подарки и безделушки» будет дарить жене позже.