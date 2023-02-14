Певец Сергей Куприк подарил супруге два бензиновых генератора на День святого Валентина

Как стало известно ФАН, Куприк и его супруга не любят отмечать День всех влюбленных. Супружеской паре ближе российский праздник «День семьи любви и верности», а 14 февраля — лишний повод признаться во взаимной любви. Однако в этот день певец все же сделал сюрприз супруге.