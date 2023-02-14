Выпуск марок с Ким Чен Ыном, его дочерью и ракетами анонсировали в Северной Корее

В него вошли восемь марок, на большинстве из которых лидер КНДР изображен с Ким Чжу Э. На одной из них он идет за руку со своей дочерью на фоне ракеты, которая стоит в вертикальном положении. Их стоимость составит от 0,45 до 1,82 доллара США, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.