Выпуск марок с Ким Чен Ыном, его дочерью и ракетами анонсировали в Северной Корее

Выпуск марок с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочерью Ким Чжу Э во время испытания ракеты «Хвасон-17» представили в Северной Корее.
Эти марки станут первыми, на которых будет запечатлена дочь северокорейского лидера. Серия была названа «Успешный испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17"».
В него вошли восемь марок, на большинстве из которых лидер КНДР изображен с Ким Чжу Э. На одной из них он идет за руку со своей дочерью на фоне ракеты, которая стоит в вертикальном положении. Их стоимость составит от 0,45 до 1,82 доллара США, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.