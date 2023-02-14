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На Украине обсуждают наступление российских войск на Одессу

Украина
На Украине обсуждают наступление российских войск на Одессу

Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук заявил об опасениях в Киеве по поводу выхода российских войск к границе с Приднестровьем через территорию Одесской области.

Советник сообщил об обсуждениях на разных политических и дипломатических уровнях в мире вероятности наступления Армии России на Одессу. Рассмотрение этого вопроса происходит в том числе и в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Вход российских войск в Одесскую область и занятие Одессы может полностью перекрыть для Украины возможность снабжения по морю. В такой ситуации возникают не только военные риски, но и экономические. Утрата последнего большого порта нарушит стабильность торговли Украины с другими странами и неминуемо приведет к усилению экономического кризиса в стране.
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