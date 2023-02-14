На Украине обсуждают наступление российских войск на Одессу

Вход российских войск в Одесскую область и занятие Одессы может полностью перекрыть для Украины возможность снабжения по морю. В такой ситуации возникают не только военные риски, но и экономические. Утрата последнего большого порта нарушит стабильность торговли Украины с другими странами и неминуемо приведет к усилению экономического кризиса в стране.