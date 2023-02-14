Власти США намерены продать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Американские власти собираются использовать еще 26 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны. Так политики планируют стабилизировать биржевую стоимость топлива в период с апреля по июнь — как раз после того, как Россия сократит нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, передает Bloomberg.