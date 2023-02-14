Власти США намерены продать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Американские власти собираются использовать еще 26 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны. Так политики планируют стабилизировать биржевую стоимость топлива в период с апреля по июнь — как раз после того, как Россия сократит нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, передает Bloomberg.
По данным информагентства, инициатива согласована американским конгрессом. После продажи 26 млн баррелей стратегический запас США составит 345 млн баррелей при общей вместимости в 714 млн баррелей.
Также сообщается, что некоторые трейдеры уже отправили на рынок дополнительное количество нефти, чтобы снизить стоимость. Однако эксперты не исключают, что цены на черное золото в текущем году достигнут отметки в 100 долларов за баррель.
Ранее Россия заявила о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки для нормализации мирового энергорынка. Данная мера вступит в силу в марте 2023 года, передает телеканал «Санкт-Петербург».