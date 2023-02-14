День всех влюбленных обернулся для певицы Саши Кругловой пополнением в семье

Участница седьмого сезона вокального шоу «Голос. Перезагрузка» 27-летняя певица Саша Круглова в канун Дня всех влюбленных получила подарок от одного из поклонников — очаровательного щенка породы акита-ину.
Как сообщила ФАН пиар-директор Анна Кружель, молодой человек пригласил Круглову в питомник. При этом сама певица была уверена, что поездка носит благотворительный характер.
Однако к ее большому удивлению в питомнике певицу ждал романтический подарок, который она назвала самым милым и необычным из всех, что ей доводилось получать на День святого Валентина.
«Всегда приятно, что есть люди, которые в такой романтический праздник готовы исполнить маленькую мечту и подарить мне это верное чудо. Верного друга и бесконечный источник хорошего настроения», — сказала певица.
Артистка старается не обделять вниманием нового члена семьи. Щенок получил кличку Умка. Он отличается прекрасным характером и дарит Кругловой немало положительных эмоций.