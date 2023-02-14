Оппозиционеры в Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Лидер турецкой правой оппозиционной «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер призвала ограничить продажу земли и недвижимости гражданам других стран. Об этом говорится в публикации местного издания Т24, передает «ФедералПресс».
К такому решению она пришла в процессе инспекции в пострадавшей от землетрясений провинции Хатай. По ее словам, необходимость найти жилплощадь пострадавшим от катастрофы выявила проблему роста арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам.
В 2022 году недвижимость в Турции покупали граждане 159 стран, причем больше всего приобрели россияне — 17 143 объекта. Далее оказались граждане Ирана (9023), Ирака (6409), Германии (3211) и Украины (2593).
Землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром возле города Газиантепа случилось утром 6 февраля. Вторым по силе стал толчок магнитудой 7,6 балла в округе провинции Кахраманмараш.