Оппозиционеры в Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

К такому решению она пришла в процессе инспекции в пострадавшей от землетрясений провинции Хатай. По ее словам, необходимость найти жилплощадь пострадавшим от катастрофы выявила проблему роста арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам.