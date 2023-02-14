В Чехове загорелся грузовик с зажигалками

В Подмосковье, предварительно врезавшись в заграждение, загорелся грузовик с зажигалками
Как сообщают РИА Новости, грузовой автомобиль, перевозивший бытовые зажигалки, загорелся после ДТП на Симферопольском шоссе в районе Чехова, Московская область. Сотрудник агентства подтверждает факт ДТП в Чеховском городском округе Московской области.
Как информирует ведомство, вынужденное перекрытие двух полос сильно затруднило движение автомобилей в обе стороны. Неравнодушные граждане крайне возмущены образовавшимися пробками ранним утром вторника. По словам очевидцев, горизонт заволокло заревом пожара.