В Чехове загорелся грузовик с зажигалками

Как сообщают РИА Новости, грузовой автомобиль, перевозивший бытовые зажигалки, загорелся после ДТП на Симферопольском шоссе в районе Чехова, Московская область. Сотрудник агентства подтверждает факт ДТП в Чеховском городском округе Московской области.