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В Шушарах школьница упала с балкона 12 этажа на глазах у подруги

Происшествия
В Шушарах школьница упала с балкона 12 этажа на глазах у подруги

Медики экстренно доставили в больницу несовершеннолетнюю жительницу петербургского поселка Шушары, которая упала с большой высоты. От этом во вторник сообщает источник ФАН.

Речь идет о 16-летней школьнице, которая сорвалась с общего балкона на 12-м этажа. Примечательно, что все произошло на глазах у подруги потерпевшей. Школьница приземлилась на козырек подъезда, из-за чего осталась жива.

Ее экстренно доставили в больницу, где диагностировали острый перелом бедренных костей, шок второй степени, закрытую травму органов брюшной полости. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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