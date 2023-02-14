В Шушарах школьница упала с балкона 12 этажа на глазах у подруги

Медики экстренно доставили в больницу несовершеннолетнюю жительницу петербургского поселка Шушары, которая упала с большой высоты. От этом во вторник сообщает источник ФАН.
Речь идет о 16-летней школьнице, которая сорвалась с общего балкона на 12-м этажа. Примечательно, что все произошло на глазах у подруги потерпевшей. Школьница приземлилась на козырек подъезда, из-за чего осталась жива.
Ее экстренно доставили в больницу, где диагностировали острый перелом бедренных костей, шок второй степени, закрытую травму органов брюшной полости. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации.