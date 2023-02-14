Автомобилисты могут получить до 5 тыс. рублей кешбэка по карте «Мир»

Владельцы автомобилей смогут получить хороший возврат за покупку запчастей и ремонт машины по карте «Мир», передает PRIMPRESS.
Для того, чтобы получить кешбэк, необходимо зарегистрировать карту на сайте «Привет, мир» и оплатить этой картой ремонт автомобиля через сервис Uremont. Возврат составит 10% и будет переведен на карту от 5 до 7 рабочих дней.
Если на ремонт было потрачено 50 тыс. рублей, то кэшбек составит 5 тыс. рублей. Такая акция продлится с 15 февраля до 30 июня 2023 года.
Ранее стало известно, что объем продаж отечественных автомобилей в январе 2023 года вырос на 40%. Эксперты связывают такую тенденцию с продлением программы льготного кредитования, благодаря которой новое авто можно приобрести со скидкой до 20%.