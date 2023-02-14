Общественная палата РФ призвала снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей

Пенсионный возраст для отцов трех и более детей могут снизить в России на год за каждого ребенка.
Также в стране планируют расширить использование материнского капитала. С соответствующей инициативой выступили в Общественной палате РФ.
Кроме того, предлагается продлить до 2030 года действие закона, который позволяет многодетным семьям полностью или частично погасить ипотеку в размере до 450 тысяч рублей.
Отмечается, что реализация таких предложений до 2025 года простимулирует рождение 460 тысяч третьих и последующих детей. В рамках финансирования от государства потребуется около 300 миллиардов рублей в год, пишут «Известия».