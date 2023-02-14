«Этот день в истории». Что произошло 14 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
Уже более 16 веков в мире отмечают романтический праздник День святого Валентина. По традиции, влюбленные дарят друг другу открытки, цветы, игрушки и воздушные шарики. В России праздник стал популярным в начале 1990-х годов.
В 1918 году в России введен григорианский календарь: 1 февраля превратилось в 14 февраля. Получается, что с 1 по 13 февраля 1918 года в России не родилось и не умерло ни одного человека. До перехода на григорианский календарь в России Рождество отмечалось 25 декабря.
14 февраля 1950 года в Москве был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Документ между Китаем и СССР действовал до 11 апреля 1980 года. Первые связи между государствами, предположительно, относятся к XIII веку.
Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».