«Этот день в истории». Что произошло 14 февраля, праздники, факты, люди

В 1918 году в России введен григорианский календарь: 1 февраля превратилось в 14 февраля. Получается, что с 1 по 13 февраля 1918 года в России не родилось и не умерло ни одного человека. До перехода на григорианский календарь в России Рождество отмечалось 25 декабря.