Москва планирует заняться развитием атомной энергетики Турции

Такими планами поделились в МИД РФ. Сейчас российская и турецкая стороны обсуждают условия контракта на строительство новой АЭС в районе города Синоп.
Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон комментируя проект сообщил, что для реализации проекта такого масштаба необходимо провести тщательную оценку всех рисков, а также выбрать подходящую для строительства территорию. В МИД пока не готовы поделиться конкретными датами заключения соглашений, так как обсуждение вопроса может занять достаточно большое количество времени.
Своим виденьем перспектив развития проекта поделились и в Росатоме. Там сообщили, что надеются на быстрое достижение консенсуса и уже говятся приступить к работам
Ранее Россия уже оказывала Стамбулу помощь в строительстве первой турецкой АЭС « «Аккую».