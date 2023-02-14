Москва планирует заняться развитием атомной энергетики Турции

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон комментируя проект сообщил, что для реализации проекта такого масштаба необходимо провести тщательную оценку всех рисков, а также выбрать подходящую для строительства территорию. В МИД пока не готовы поделиться конкретными датами заключения соглашений, так как обсуждение вопроса может занять достаточно большое количество времени.