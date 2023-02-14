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МИД РФ поймал Киев на попытке втянуть Молдавию в конфликт с Россией слухами о перевороте

Политика
МИД РФ поймал Киев на попытке втянуть Молдавию в конфликт с Россией слухами о перевороте

Украина намеренно распустила слухи о якобы подготовке Россией госпереворота в Молдавии. Таким образом Киев пытается втянуть Кишинев в конфликт, считают в МИД РФ.

По данным ведомства, заявления властей республики о «намерениях» Москвы «свергнуть конституционный строй» являются бездоказательными. Также в министерстве призвали руководство Молдавии быть более мудрым и не поддаваться на провокации.

Напомним, что ранее президент страны Майя Санду обвинила Россию в подготовке к смене власти в республике. По ее словам, такие данные Кишинев получил от украинских спецслужб.
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