El País: противостояние США и Китая достигло глобального уровня

Соединенные Штаты и Китай в своем противостоянии вышли за рамки своей шахматной доски. Аналитики испанской газеты El País объяснили, что конфликт двух стран вышел на глобальный уровень.
По мнению экспертов, Пекин и Вашингтон борются за мировое господство, а их конфронтация уже буквально переросла в холодную войну. На земле не осталось уголка, на котором еще отразилось столкновение США и КНР, утверждают они.
«Мы наблюдаем большую стратегическую конкуренцию между США и Китаем, которые играют не только на своей шахматной доске, но и на глобальной», — отметила старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия Эрреро.
Специалист призвала не рассчитывать на оттепель в отношениях двух государств, поскольку оба продвигают политику жесткой конкуренции. При этом как Соединенные Штаты, так и Китай пытаются усилить вокруг себя коалиции для противостояния друг другу.
Напомним, эскалация между Вашингтоном и Пекином произошла после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе, несмотря на предостережения со стороны КНР. Ранее телеканал «360» сообщил, что 4 февраля американская сторона уничтожила китайский аэростат на своей территории.