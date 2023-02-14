Правоохранители задержали в Подмосковье похитителей пылесосов

В результате оперативно-розыскных мероприятий по камерам видеофиксации полицейские проследили путь передвижения злоумышленников и установили их личности. Автомобиль воров объявили в розыск, и вскоре дорожная полиция нашла его вместе с подозреваемыми на территории города Троицк.