Правоохранители задержали в Подмосковье похитителей пылесосов

Работники УМВД России по Дмитровскому горокругу задержали по подозрению в краже быттехники двоих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 35 и 47 лет.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», воры стащили из фуры в отсутствие водителя 46 дорогих бытовых пылесосов. На автостоянке преступники сорвали с полуприцепа большегруза пломбы и, перенеся пылесосы в свою машину, скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по камерам видеофиксации полицейские проследили путь передвижения злоумышленников и установили их личности. Автомобиль воров объявили в розыск, и вскоре дорожная полиция нашла его вместе с подозреваемыми на территории города Троицк.
Похитители признались, что часть украденных ими пылесосов успели продать на одном из рынков Москвы за 560 000 рублей. На фигурантов завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Дмитровский горсуд взял их под арест.