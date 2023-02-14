МИД РФ: Россия не продает оружие для стравливания других стран

Глава четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон заявил об отличии России от Запада в подходе к оборонному сотрудничеству с другими странами.
Пилипсон отметил неприятие Россией в ходе имплементации военно-технического сотрудничества злоупотреблений, «оправданными потребностями партнеров» в процессе обеспечения национальной безопасности.
Дипломат добавил, что Россия осуществляет свои отношения с другими участниками международных отношений на принципах равенства и невмешательства. При этом государство не продает вооружения для заведомого «стравливания» других народов в целях осуществления своих национальных интересов.