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МИД РФ: Россия не продает оружие для стравливания других стран

Политика
МИД РФ: Россия не продает оружие для стравливания других стран

Глава четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон заявил об отличии России от Запада в подходе к оборонному сотрудничеству с другими странами.

Пилипсон отметил неприятие Россией в ходе имплементации военно-технического сотрудничества злоупотреблений, «оправданными потребностями партнеров» в процессе обеспечения национальной безопасности.

Дипломат добавил, что Россия осуществляет свои отношения с другими участниками международных отношений на принципах равенства и невмешательства. При этом государство не продает вооружения для заведомого «стравливания» других народов в целях осуществления своих национальных интересов.
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