Безработный рецидивист «Дмитрий» изнасиловал петербурженку в квартире на Весельной улице

Позже подозреваемого задержали по месту жительства в Сестрорецке. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Было установлено, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу, убийство и грабеж.