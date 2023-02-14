Безработный рецидивист «Дмитрий» изнасиловал петербурженку в квартире на Весельной улице

Стражи порядка в Приморском районе Северной столицы задержали безработного местного жителя, подозреваемого в сексуальном насилии над молодой петербурженкой.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все произошло в квартире на Весельной улице. Мужчина, представившийся Дмитрием, изнасиловал 23-летнюю девушку и совершил в ее отношении действия сексуального характера.
Позже подозреваемого задержали по месту жительства в Сестрорецке. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Было установлено, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу, убийство и грабеж.