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Безработный рецидивист «Дмитрий» изнасиловал петербурженку в квартире на Весельной улице

Происшествия
Безработный рецидивист «Дмитрий» изнасиловал петербурженку в квартире на Весельной улице

Стражи порядка в Приморском районе Северной столицы задержали безработного местного жителя, подозреваемого в сексуальном насилии над молодой петербурженкой.

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все произошло в квартире на Весельной улице. Мужчина, представившийся Дмитрием, изнасиловал 23-летнюю девушку и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Позже подозреваемого задержали по месту жительства в Сестрорецке. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Было установлено, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу, убийство и грабеж.
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