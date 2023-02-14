Депутат Толмачев высказался против лишения маткапитала родивших за рубежом

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с предложением лишать материнского капитала россиянок, которые родили за рубежом. Это стало ответной реакцией на многочисленные сообщения в СМИ о гражданках России, которые занимаются «родильным туризмом» в Аргентине.
Парламентарий уверен, что если женщины специально рожают в другой стране ради двойного гражданства для ребенка, то и российские социальные гарантии им не нужны. Следовательно, «заботиться» о матери должно то государство, в которое она уехала.
Депутат также отметил, что для получения материнского капитала в России мать и ребенок должны быть гражданами страны.
Депутат Госдумы Александр Толмачев решительно против предложения своего коллеги. По его мнению, такое решение является слишком необдуманным, о чем он рассказал в комментарии корреспонденту ФАН:
«Возражу коллеге Милонову: а как же те семьи, кто, например, находится за границей по долгу службы, представляет нашу страну за рубежом? Всех под одну гребенку широким жестом? Не согласен. А если семья уехала строить АЭС и так вышло, что ожидает пополнения уже в другой стране? На поздних сроках лететь на Родину, чтобы родить ребёнка, может быть неудобно и небезопасно для будущей мамы, не говоря уже о малыше. Во главе угла всегда — социальные обязательства государства перед своими гражданами, а уж в таком вопросе тем более. Поэтому считаю, что предложение непродуманное и преждевременное», — объяснил свою позицию парламентарий.
Ранее эксперты оценили спрос среди россиянок на «беременный туризм» в Аргентину.