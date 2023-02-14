Инженеры из США разработали «умный» браслет для борьбы с никотиновой зависимостью

Группа специалистов из Северо-Западного университета (США) представила уникальный «умный» браслет — SmokeMon. По словам авторов разработки, он поможет побороть тягу к курению.
Устройство внешне напоминает небольшую подвеску из синего лазурита. Оно фиксирует тепловые сигнатуры от зажженного кончика сигареты, а также отслеживает количество и продолжительность затяжек. Авторы разработки называют эти данные «топографией курения», передает издание «Газета.Ru».
Ученые утверждают, что их устройство поможет людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости. В частности оно начнет подавать сигналы в том случае, если человек вновь начал курить после избавления от привычки. Кроме того, браслет способен подавать сигнал консультанту по здоровому образу жизни.