Инженеры из США разработали «умный» браслет для борьбы с никотиновой зависимостью

Ученые утверждают, что их устройство поможет людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости. В частности оно начнет подавать сигналы в том случае, если человек вновь начал курить после избавления от привычки. Кроме того, браслет способен подавать сигнал консультанту по здоровому образу жизни.