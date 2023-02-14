Российским прыгунам в воду предложили поучаствовать в азиатских соревнованиях. Об этом заявил глава Федерации прыжков в воду страны (РФПВ) Станислав Дружинин.
Предложение было получено организацией от коллег из Азиатской федерации плавания (AASF). Дружинин заявил, что это очень хорошая идея.
«Нам в ответ пришло предложение от Азиатской федерации плавания, речь идет о чемпионате мира по младшим возрастам и о возможности выступить на Азиатских играх», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Напомним, World Aquatics отстранила российских пловцов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года. Причиной принятия такого решения со стороны организации стала специальная военная операция (СВО) на территории Украины.