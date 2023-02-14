В МИД РФ рассказали о поставках второго полка ЗРК C-400 Турции

Первый контракт на поставку полкового комплекта С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Сумма сделки оценивается в 2,5 млрд долларов с опционом на закупку еще одного полка. Российская сторона осуществила поставки первого полка летом-осенью 2019 года.