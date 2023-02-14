В МИД РФ рассказали о поставках второго полка ЗРК C-400 Турции

Кремль не видит препятствий в вопросе поставок Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом РИА Новости заявил директор европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — подчеркнул дипломат.
Пилипсон напомнил, что некоторые страны применяют по отношению к России различные ограничительные меры, руководствуясь якобы защитой демократии, но на самом деле преследуется цель устранить конкурента на рынке вооружений.
Первый контракт на поставку полкового комплекта С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Сумма сделки оценивается в 2,5 млрд долларов с опционом на закупку еще одного полка. Российская сторона осуществила поставки первого полка летом-осенью 2019 года.
Ранее стало известно, что после ряда предупреждений Вашингтон выполнил свое обещание и приостановил сотрудничество с Турцией по программе F-35. В настоящее время российские С-400 «очищают небо Турции от американских истребителей», пишет «Царьград».