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Избившие пранкера Кирилла Шучера мужчины стали фигурантами уголовного дела

Происшествия
Избившие пранкера Кирилла Шучера мужчины стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения пранкера Кирилла Шучера в Петербурге. Фигурантами производства стали двое безработных мужчин, которые напали на молодого человека в автобусе, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.

Напомним, что хулиганы атаковали Шучера в общественном транспорте, ударили электрошокером, после чего попытались скрыться. Злоумышленников быстро задержали, а сам пострадавший написал на них заявление.

Дебоширам предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Другие подробности ЧП уточняются.
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