Избившие пранкера Кирилла Шучера мужчины стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения пранкера Кирилла Шучера в Петербурге. Фигурантами производства стали двое безработных мужчин, которые напали на молодого человека в автобусе, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.
Напомним, что хулиганы атаковали Шучера в общественном транспорте, ударили электрошокером, после чего попытались скрыться. Злоумышленников быстро задержали, а сам пострадавший написал на них заявление.
Дебоширам предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Другие подробности ЧП уточняются.