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Писательница Дарья Донцова выразила уверенность, что Роман Костомаров встанет на протезы

Общество
Писательница Дарья Донцова выразила уверенность, что Роман Костомаров встанет на протезы

Лишившийся стопы олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров обязательно оправится после случившегося и снова сможет ходить. Такое мнение высказала писательница Дарья Донцова.

Говоря о ситуации с прооперированным фигуристом, автор книг в жанре «иронического детектива» отметила, что в этом деле главное — это сила характера, которую Костомаров определенно имеет.

«Здесь все в силе характера, если эта сила есть — а она есть — то он и на протезы встанет. Есть такие люди, которые просто запрещают себе умирать», — рассказала она в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Другой темой выпуска стал тяжелый недуг, сразивший мужа Донцовой Александра. По словам писательницы, ее онкобольной супруг долго не решался идти к врачам, поэтому ситуация значительно усугубилась.

Ранее СМИ сообщили, что Костомаров лишился кистей рук. Некроз стал прогрессировать, а состояние фигуриста ухудшилось.
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