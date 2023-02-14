Писательница Дарья Донцова выразила уверенность, что Роман Костомаров встанет на протезы

Лишившийся стопы олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров обязательно оправится после случившегося и снова сможет ходить. Такое мнение высказала писательница Дарья Донцова.
Говоря о ситуации с прооперированным фигуристом, автор книг в жанре «иронического детектива» отметила, что в этом деле главное — это сила характера, которую Костомаров определенно имеет.
«Здесь все в силе характера, если эта сила есть — а она есть — то он и на протезы встанет. Есть такие люди, которые просто запрещают себе умирать», — рассказала она в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Другой темой выпуска стал тяжелый недуг, сразивший мужа Донцовой Александра. По словам писательницы, ее онкобольной супруг долго не решался идти к врачам, поэтому ситуация значительно усугубилась.
Ранее СМИ сообщили, что Костомаров лишился кистей рук. Некроз стал прогрессировать, а состояние фигуриста ухудшилось.