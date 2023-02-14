МИД России сообщил об отсутствии планов Москвы разрывать отношения с Софией

Москва в настоящий момент не обсуждает вопрос полного закрытия каналов дипломатической связи с Софией. Такой информацией поделился руководитель четвертого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон.
Ранее болгарское правительство депортировало из страны 70 сотрудников российских дипучреждений. Пилипсон в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что посольствам и консульствам РФ трудно работать в этом государстве из-за недостатка дипломатов. Однако закрывать последние каналы связи Кремль не собирается, уточнил он.
«Убеждены, что такой сценарий не отвечал бы коренным интересам наших народов», — добавил Пилипсон.
Ранее глава Болгарии Румен Радев отправил парламент страны в отставку. Об этом пишет телеканал «360».