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МИД России сообщил об отсутствии планов Москвы разрывать отношения с Софией

Политика
МИД России сообщил об отсутствии планов Москвы разрывать отношения с Софией

Москва в настоящий момент не обсуждает вопрос полного закрытия каналов дипломатической связи с Софией. Такой информацией поделился руководитель четвертого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон.

Ранее болгарское правительство депортировало из страны 70 сотрудников российских дипучреждений. Пилипсон в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что посольствам и консульствам РФ трудно работать в этом государстве из-за недостатка дипломатов. Однако закрывать последние каналы связи Кремль не собирается, уточнил он.

«Убеждены, что такой сценарий не отвечал бы коренным интересам наших народов», — добавил Пилипсон.

Ранее глава Болгарии Румен Радев отправил парламент страны в отставку. Об этом пишет телеканал «360».
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