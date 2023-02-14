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Аналитик Акопов: Польша является расходным материалом для США в противостоянии с РФ

Армия
Аналитик Акопов: Польша является расходным материалом для США в противостоянии с РФ

История ничему не учит Польшу, потому что она продолжает критиковать соседей и рассчитывать на поддержку далекого союзника в лице США.

Аналитик Петр Акопов в статье для РИА Новости пишет, что в настоящее время поляки пытаются показать себя главными защитниками Европы от «русского вторжения». Польша совершает нападки в отношении Германии, обвиняя ее в том, что именно благодаря сотрудничеству с ней России удалось хорошо подготовиться к спецоперации на Украине.

«Польское безумие и наглость не имеют границ — в том числе сложно понять, где начинается одно и заканчивается другое», — заявил эксперт.

Он отметил, что Польша является расходным материалом для США в противостоянии с РФ. По словам Акопова, поляки неспособны понять, что те, кого они считают союзниками, просто используют их.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден посетит Польшу для ужесточения общей с ЕС позиции по России, передает телеканал «360».
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