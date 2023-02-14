Аналитик Акопов: Польша является расходным материалом для США в противостоянии с РФ

Аналитик Петр Акопов в статье для РИА Новости пишет, что в настоящее время поляки пытаются показать себя главными защитниками Европы от «русского вторжения». Польша совершает нападки в отношении Германии, обвиняя ее в том, что именно благодаря сотрудничеству с ней России удалось хорошо подготовиться к спецоперации на Украине.